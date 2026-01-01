Драгоманските села Владиславци и Чорул остават и това лято на режимно водоподаване, съобщават на официалния си интернет сайт от „Водоснабдяване и канализация“(ВиК) - София-област.

Населението на двете населени места е 87 души.

От ВиК допълват, че началото на режима е от 22 юли 2024 година. Водоподаването се очаква да бъде възстановено до нормализиране на дебита на водоизточниците. Вода в селата ще има на нечетни дати от месеца.

Миналата година на режимно водоподаване от Софийска област бяха над 12 хил. души.