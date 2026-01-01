Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че държавата ще ускори ремонтите на пътната инфраструктура в Северозападна България, въпреки че е наследила "пътища в окаяно състояние" и вече сключени обществени поръчки, които не могат да бъдат прекратени без риск от загуба на европейско финансиране и съдебни спорове.

Изявлението беше направено след среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството с кметовете на Видин, Лом, Оряхово, Мизия и Вълчедръм, посветена на състоянието на инфраструктурата в региона.

"Наследството е пътища в окаяно състояние. Ще направим така, че инфраструктурата да бъде значително по-добра", заяви Шишков. По думите му ремонтите сами по себе си не са достатъчни, докато не бъдат изградени основните магистрални и първокласни трасета в страната, но са необходима стъпка за подобряване на безопасността и проходимостта на пътната мрежа.

Министърът подчерта, че местните власти са подкрепили намерението на държавата да продължи изпълнението на вече възложените инфраструктурни проекти, въпреки че обществените поръчки са проведени от предишни управления.

"Попитахме кметовете дали са съгласни да довършим обществените поръчки, да сключим договорите и да реализираме европейското финансиране. Те казаха, че са съгласни и че ще си партнираме, защото всеки ремонт означава временна организация на движението и добра координация с населените места", каза Шишков.

Той беше категоричен, че прекратяването на вече проведените процедури би означавало години съдебни дела, блокиране на строителството и риск България да загуби средства от Европейския съюз.

"Не можем да си позволим да прекратим обществените поръчки, да върнем държавата в хаос за следващите две години и да загубим европейско финансиране. Наследството не е само липсата на инфраструктура, а и проведените обществени поръчки", заяви регионалният министър.

По думите му основните ремонти ще се изпълняват по всички законови изисквания – с готови проекти, разрешения за строеж и строителен надзор, като МРРБ ще упражнява "изключителен контрол" върху изпълнението на договорите и върху бъдещите обществени поръчки.

Шишков отправи и остри критики към начина, по който през последните години са били разпределяни средствата за пътна инфраструктура. "Най-малко пари са дадени за пътищата в Северозападния регион, което почти граничи с геноцид", заяви той. Министърът припомни, че вече е нарекъл пътя до Видин "пътят на позора" и допълни, че "целият регион е бил управляван по позорен начин".

Според него хората в Северозападна България са били пренебрегвани твърде дълго, но това вече ще бъде променено. "Оттук нататък този регион няма да бъде забравен", увери Шишков.

Министърът съобщи още, че следващия понеделник ще представи публично всички договори за инфраструктурните обекти, "фирма по фирма", за да стане ясно "кой, кога, какво и как е подписвал". "Нямаме любими фирми, но имаме любима държава", заяви той, като допълни, че целта е процесът по изграждането и ремонта на пътищата да бъде максимално прозрачен.