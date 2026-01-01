Уолтър Кьониг, който вдъхна хумор и решителност на ролята на навигатора на космическия кораб Павел Чеков в класическия научнофантастичен телевизионен сериал „Стар Трек" от 60-те години на миналия век и в седемте последвали го игрални филма, е починал на 90-годишна възраст, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

„Сърцето ми е натежало от скръб. Уолтър Кьониг, нашият мичман Павел Чеков, почина рано днес", написа вчера във Фейсбук Джордж Такеи, който играеше с заедно с актьора в сериала и беше негов дългогодишен приятел.

Кьониг е починал дома си в Лос Анджелис, съобщи АП, позовавайки се на агента му.

Създателят на „Стар Трек" Джийн Родънбери избира Уолтър Кьониг, който дотогава е изиграл само няколко роли в телевизията, когато решава да добави руски персонаж към екипажа на измисления космически кораб „Ентърпрайз". Въвеждането на руски офицер, който работи хармонично с екипаж, включващ хора с различен расов и културен произход, се случва на фона на напрежението от Студената война в реалния свят по това време.

„Ние мълчаливо показвахме, че хора от всички раси, вероизповедания и националности не само могат да съжителстват, но и да са дълбоко загрижени един за друг, и по този начин провъзгласявахме едно много оптимистично бъдеще", каза веднъж Кьониг в интервю за Би Би Си.

Оригиналният телевизионен сериал „Стар Трек" се излъчва в продължение на три сезона - от 1966 до 1969 г. Кьониг се появява в 36 епизода, а след това и в седем филма в периода между 1979 до 1994 г.

„Още докато бях на прослушването, ми съобщиха, че съм получил ролята", разказва актьорът пред в. „Джоплин глоуб" през 2008 г. „Изглеждаше като ангажимент, който може би ще продължи няколко епизода, но нямах представа, че това ще бележи изцяло кариерата и живота ми", допълва Уолтър Кьониг.

„Стар Трек" остава популярен с повторенията си по различни телевизионни канали и вдъхновява няколко по-късни телевизионни сериала, както и поредица от филми. Сериалът привлече предана фенска база по целия свят и си спечели трайно място в популярната култура, припомня Ройтерс.

Славата, която Кьониг дължи на „Стар Трек", е и благословия, и проклятие както и за него самия, така и за колегите му от актьорския състав. Те често са типизирани, защото зрителите постоянно ги свързват с поредицата.

„През по-голямата част от 70-те години изобщо не работех и обвинявах за това типизирането", каза Уолтър Кьониг пред вестник „Сейнт Питърсбърг таймс" през 1998 г.

По-късно актьорът получава постоянна роля в научнофантастичния сериал от 90-те години на миналия век „Вавилон 5".

Уолтър Кьониг е роден на 14 септември 1936 г. в Чикаго. Той е израснал в Ню Йорк и е учил в Калифорнийския университет в Лос Анджелис, преди да започне професионалната си актьорска кариера.