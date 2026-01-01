В района на прохода „Предел“ тази сутрин има мъгла.

БТА

Ще преобладава облачно, в равнинната част и мъгливо време, според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

Времето се затопля: Температурите в страната ще достигнат 20 градуса

На места в западната половина от страната с прекъсване ще превалява дъжд.

БТА

Над планините ще бъде облачно, а най-високите части ще бъдат обхванати от облаци.

БТА

В масивите от Западна България ще има валежи от дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина дъждът ще преминава в сняг.