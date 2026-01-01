Собствениците на мотоциклети и кемпери вече ще имат право да сключват задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ за минимален период от 30 дни. Това стана факт след окончателното приемане на промените в Кодекса за застраховането. Въпреки законодателното решение, ключовият въпрос за стойността на тези краткосрочни полици остава без отговор от страна на застрахователните компании.

Представителите на мото общността у нас в Бургас посрещнаха промените с одобрение, но изразиха сериозни резерви относно предстоящото ценообразуване. Според тях тарифите трябва да отразяват реалния период на експлоатация на превозните средства, като справедливата стойност за едномесечна полица не бива да надхвърля 15–20 евро. В противен случай, при необосновано високи ставки, общността заявява готовност за преминаване към протестни действия.

Припомняме, че напрежението сред водачите на двуколесни превозни средства ескалира по-рано тази година вследствие на шоковото поскъпване на полиците за „Гражданска отговорност“. В редица случаи увеличението на премията достигна драстичните 80%. Успоредно с исканията за справедливи цени за сезонно ползване, мотористите продължават категорично да настояват и за реалното въвеждане на системата „бонус-малус“. Чрез нея се очаква изрядните шофьори без пътнотранспортни нарушения да бъдат поощрявани с по-ниски застрахователни вноски, вместо финансовата тежест да се разпределя поравно върху всички водачи.