Мотористи излязоха на национален протест в София и страната и блокираха движението на места на фона на натоварения трафик в края на работната седмица.

Недоволството е заради поскъпването на застраховката „Гражданска отговорност“. Според организаторите на протеста увеличението на застрахователните премии надхвърля 80 на сто. Мотористите настояват за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки, защото голяма част от тях не използват моторите си през цялата година, а само през определени месеци.

Превозвачите отложиха протеста в центъра на София, който бе обявен за днес

В националния протест се включихаи мотористи от София и други градове на страната, където също блокираха движението за кратко включително редица ключови пътни артерии, като Е79 край Монтана в посока "Дунав мост 2", автомагистрала "Марица" до Свиленград при пътен възел "Ново село" в посока Гърция, както и "Дунав мост" при Русе. На повечето места протестът бе насрочен за 18:00 ч.

В София мотористите излязоха в 18 часа на пл. „Княз Александър I Батенберг“ и блокираха за около час движението по бул. "Цар Освободител".

Мотоциклетисти и членове на бургаски мотоклубове се събраха в района на кръговото кръстовище „Метро" при изхода на Бургас към квартал „Ветрен" и автомагистрала „Тракия". В района на протеста имаше засилено полицейско присъствие.

В Пловдив протестът затвори Околовръстното шосе в участъка между Асеновградско шосе и Пазарджишко шосе.

Мотоциклетистите в Перник започнаха да се събират около 16:30 ч. пред спортната зала „Борис Гюдеров“, а протестните действия започнаха малко след 17:30 ч. Шествието премина през града и продължи по външноградската магистрала, след което влезе обратно в града през входа откъм квартал „Изток“. То продължи по булевард „Юри Гагарин“ в посока залата, откъдето тръгна шествието. Предварително планираната блокада на движението не беше разрешена от кмета Станислав Владимиров.

В Стара Загора мотористите протестираха в южната част на Стара Загора. Те се събраха в района на бензиностанция „Зара“ в кв. „Кольо Ганчев“, след което по централния булевард „Св. Патриарх Евтимий“ се насочиха към Летище Стара Загора - една от основните изходни артерии на областния град и пътна връзка към автомагистрала „Тракия“.

В Шумен бе блокиран пътят към Айтос и пътят към Ришкия проход край с. Ивански. Протестът, както и затварянето на пътищата, продължи около час. Полицейски екипи охраняваха проявата, която премина без инциденти.

Мотористи в Казанлък също се включиха в националния протест, като се събраха в източния край на града и блокираха движението по пътя Казанлък – Стара Загора.

В Пазарджик основната колона на протестиращите премина през пътните артерии на града и достигна до разклона за село Сарая, където се пресичат трасетата към Панагюрище и автомагистрала „Тракия“. Шествието премина с полицейски ескорт.

Силистренски мотористи също се включиха в недоволството срещу поскъпването на „Гражданска отговорност“ за мотоциклети. В продължение на около час те блокираха ключово кръстовище в града и граничния преход с Румъния.

Няколко мотоклуба и свободни мотористи блокираха и международния път към граничен пункт „ Гюешево “ при село Жиленци, община Кюстендил.

Мотористи блокираха за час и пътния възел „Ново село“ на автомагистрала „Марица“ в посока Гърция. Стотици мотори , по данни на полицията, бяха наредени в две редици на две от четирите платна на пътя, като цялата отсечка от автомагистрала „Марица“ до свиленградския квартал „Капитан Петко войвода“ остана затворена за движение. Колоната беше дълга около половин километър. Трафикът бе пренасочван през Свиленград. Полиция и жандармерия охраняваха реда по време на протеста, който продължи от 18:00 ч. до 19:00 ч.

В Русе се предвижда блокада на кръговото движение пред „Дунав мост“. От мотоклуб The Devils, съобщиха за БТА, че ще тръгнат с мотоциклети към Русе и уточниха, че в крайдунавския град се очаква Дунав мост да бъде блокиран от представители и на други мотоклубове в страната.

Има ли решение

Комисията за финансов надзор и омбудсманът обявиха готовност за законодателни промени. Исканията включват създаване на национална работна група с представители на държавата, която да включва мотообщността, институциите и застрахователите.

Омбудсманът на България Велислава Делчева коментира, че е "абсолютно несправедливо" мотористите да бъдат карани да плащат целогодишна винетка, при положение че използват сезонно своите превозни средства. По думите ѝ още по-несправедливо е застрахователите да не им дават възможност да плащат "гражданска отговорност" разсрочено. Собствениците на автомобили имат такова право и няма никакви причини това да не важи за мотористите или поне на мен досега никой не ми посочи такива, допълни омбудсманът.

От Комисията за финансов надзор съобщиха, че работят активно по решаване на проблема с „Гражданска отговорност“ за мотористи, като комисията е готова да предложи законодателни промени, които ще удовлетворят както сектора, така и потребителите на застрахователни услуги.