Река Черна излезе от коритото си и наводни котленското село Тича след обилни валежи в региона. Залети са къщи и дворове, нанесени са сериозни материални щети.

Към момента няма данни за пострадали или бедстващи хора.

Улици във Велико Търново отново са под вода, залети са и участъци на Прохода на Републиката (СНИМКИ/ВИДЕО)

​Стихията е заляла и участък от републиканския път, свързващ Котел и Омуртаг, което прави преминаването в района изключително опасно. Заради усложнената обстановка областният управител на Сливен задейства системата за ранно предупреждение BG-Alert.

Ситуацията на място остава тревожна.