Специализирана полицейска операция съвместно с екипи на жандармерията относно спазване на нормативната уредба за нощната тишина се проведе от 22 до 4 часа в петъчната и съботна нощ, съобщиха от полицията в София.

МВР

На територията на РУ-Ихтиман от частни домове са иззети 19 озвучителни системи. На собствениците са съставени актове.

На територията на РУ-Самоков са установени 5 случая на нарушаване на нощната тишина. Съставени са 5 акта, иззети са 3 озвучителни системи.

Допълнително, в хода на акцията са установени 8 непълнолетни на обществени места след 22 часа. На родителите им са съставени актове по Закона за закрила на детето.

На територията на РУ-Ботевград / града и селата Скравена, Новачене, Литаково и Трудовец/ са установени осем нарушения; съставени са 8 акта по Наредба №1 на Общината.