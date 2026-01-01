Терънс Донован
Терънс Донован / Getty Images

Британско-австралийският актьор Терънс Донован, известен с ролите си в сериалите „Съседи" и „У дома и навън“ (Home and Away), почина на 90-годишна възраст, съобщи семейството му, предаде Би Би Си.

Неговият син, актьорът и певец Джейсън Донован, потвърди, че баща му е починал в Мелбърн, Австралия, на 18 юли. „Татко беше невероятна личност, човек с мащаб. Той беше най-добрият ни приятел... нашият свят! Ще ни липсва безкрайно, но се утешаваме с мисълта, че бяхме до него в последните му дни“, се казва в изявление от името на семейството. 

Роденият в Лондон Донован беше популярен и с ролите си в австралийските полицейски драми Division 4 и Cop Shop, излъчвани през 70-те и 80-те години на миналия век.

В публикацията на Джейсън, написана съвместно с брат му Пол, се казва още, че те намират утеха в „мисълта, че той изживя живота си на макс, вярвайки, че животът е или дръзко приключение, или нищо!“. „Какви късметлии сме да имаме баща като теб“, добавят синовете на Терънс Донован.

След като се премества в Австралия като тийнейджър, Донован започва кариерата си като певец, преди да направи екранния си дебют в началото на 60-те години на миналия век. Десет години по-късно той изиграва две от най-емблематичните си роли - първо като детектив Мик Питърс в Division 4, а след това и като старши сержант Вик Камерън в Cop Shop.

Донован се присъединява към актьорския състав на Neighbours през 90-те години в ролята на Дъг Уилис, малко след като синът му Джейсън напуска сериала. Паралелно с шестдесетгодишната си кариера в телевизията, той прави запомнящи се роли във филми като The Man from Snowy River и Breaker Morant, има и редица изяви на театралната сцена.

В своя пост Джейсън коментира, че в началото на 70-те години баща му е използвал своята популярност, за да спечели подкрепа за австралийската филмова и телевизионна индустрия след масовото навлизане на продукции от САЩ и Великобритания.

„Резултатът от тази кампания беше въвеждането на задължение за търговските телевизионни оператори да излъчват австралийски продукции“, пише Джейсън под снимка, на която баща му участва в шествие по улиците на Мелбърн с транспарант с надпис T.V. Make It Australia Now.

„Без хора като татко вероятно нямаше да видим развитието на индустрията през 70-те и 80-те години, а косвено и появата на филми като The Man From Snowy River, Breaker Morant, Picnic at Hanging Rock, Priscilla, Muriel's Wedding, „Дънди Крокодила“, Strictly Ballroom, добавя той, цитиран от Би Би Си.

Марина Чертова/БТА
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