Обявеният за днес протест на Съюза на международните превозвачи, Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представители на транспортния бранш в т.нар. „триъгълник на властта“ в София се отлага за следващата седмица, съобщиха организаторите.

От бранша настояват за срещи с председателя на Народното събрание и министър-председателя заради проблеми, които според тях застрашават дейността на над 15 000 компании и могат да доведат до спиране на повече от 20 процента от транспортните средства в страната.

Сред основните искания на протестиращите са по-активни действия от страна на Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията във връзка с цените на застраховката „Гражданска отговорност“, които според бранша са икономически необосновано високи и пораждат съмнения за картелни практики.

Организаторите настояват и за мерки срещу високите цени на горивата, както и за проверки на застрахователния пазар и прекратяване на непазарни практики.