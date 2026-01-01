"Днес в Кърджали не са единствените действия, които са извършени, има и други действия, спрямо други хора. Работата на МВР касае и още един случай, при който са предприети аналогични действия спрямо друг политик, който е заемал пост в близкото минало отново в Кърджалийско – бивш областен управител" - това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в предаването „Още от деня“ по БНТ, коментирайки разпита на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн във връзка със събиране на доказателства, свързани с длъжностно престъпление по повод обществена поръчка.

Относно другия случай Демерджиев обясни, че става въпрос за сходни действия във връзка със службата и функцията, която е заемал човекът. Демерджиев каза, че двата случая не са свързани помежду си.

Министърът посочи още, че днес е бил задвижен от прокуратурата сигнал във връзка с настоящия кмет на Кърджали.

Иван Демерджиев отбеляза, че е коментирал с изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова „прокуратурата да се събуди, да започне да работи обективно и еднакво спрямо всички“. Той каза, че има някакви сигнали за действия в тази посока, които са положителни, като добави, че се надява това да бъде тенденцията.

Вътрешният министър заяви още, че към момента няма основание за задържане на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, а дали ще му бъде повдигнато обвинение е изцяло в компетентността на прокуратурата. По думите му действията на МВР са били свързани с необходимостта от неотложно събиране на писмени доказателства и документи.

Демерджиев уточни, че освен кмета са били разпитвани и други лица, свързани с конкретната обществена поръчка. По негови данни става дума за процедура на стойност около 5 милиона лева, като точната сума все още се уточнява.

„МВР не може да повдига обвинения. Дали може да бъде обвинен ще реши компетентната прокуратура, на която се докладват материалите“, подчерта министърът.

Той съобщи, че има и други производства, които вече са докладвани в прокуратурата.

По повод обвиненията за политически натиск и репресии от страна на лидера на ДПС Делян Пеевски, Демерджиев заяви, че не приема подобни твърдения насериозно. Според него викането на човек за разпит по неотложност не представлява репресия или политически акт.

„Никой не стои над закона и никой не може да бъде защитен, когато трябва да се приложи законът“, каза още вътрешният министър.

Той предупреди и да не се правят опити случаят да бъде обвързван с етническо напрежение. „Опитът да се играе с етническата карта е крайно недостоен. Няма никакъв етнически елемент в действията срещу кмета“, коментира Демерджиев.

Министърът засегна и темата за действията на МВР във Варна, свързани с разследвания за незаконно строителство и имотни схеми. По думите му в морския град има десетки незаконни постройки без строителни книжа, което според него не би могло да се случи без съдействие или бездействие на институциите. Демерджиев заяви, че очаква нови действия и резултати по тези разследвания.