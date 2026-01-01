Депутатите съкратиха от 72 на 48 часа сроковете в правилника на парламента за разглеждане на законопроекти в постоянни комисии и в пленарната зала.

Постоянните комисии ще разглеждат законопроектите не по-рано от 48 часа от разпределянето им на съответната комисия, освен ако комисията реши друго.

Законопроектите и докладът на водещата комисия, на която са били разпределени, се предоставят на народните представители не по-късно от 48 часа преди началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани, освен ако Народното събрание реши друго. Същият срок, ако парламентът не реши друго, се прилага и за разглеждане на законопроектите за второ гласуване.

Първоначалното предложение, одобрено от временната комисия, предвиждаше срокът за разглеждане в пленарната зала да бъде 24 часа. Предложението за 48 часа направи Димитър Здравков ("Прогресивна България") в пленарната зала в дух на конструктивизъм, след като от опозицията апелираха за преосмисляне на сроковете.

Преди това Стою Стоев („Продължаваме промяната“) посочи, че скъсяването на сроковете е ненужно и няма да помогне за подобряване на законодателния процес.

Искра Михайлова („Възраждане“) отбеляза, че във времената комисия за правилника се е стигнало до компромис относно срока за разглеждане на законопроектите в комисии. Имаше преосмисляне и първоначално предложените 24-часа се превърнаха в 48 часа, посочи тя и призова за преосмисляне и на срока за пленарната зала.

Петър Витанов („Прогресивна България“) коментира, че се прави внушение, че ще се намали драстично срокът за провеждане на цялата процедура от внасяне на законопроект до неговото приемане на второ четене. Намаляваме времето от доклада до разглеждането в зала, целият процес между първо и второ четене остава същият, обясни той.

Спор в пленарната зала предизвика предложението на Атанас Славов („Демократична България“) докладът по законопроекта за второ четене да не се чете в пленарната зала, което не беше подкрепено от мнозинството от депутатите.

Колегата му Мартин Димитров призова управляващите да приемат предложението, ако искат процесът да е по-ефективен и да не четат доклада по бюджета шест часа.

Димитър Петров (ПБ) посочи, че има практика на Конституционния съд (КС), че гласуването на законопроектите на второ четене инкорпорира в себе си и тяхното изчитане. Не е редно само заради опасенията, че бюджетът може да се чете с часове, да заобикаляме закона и да приемаме закони, които в последствие могат да паднат в КС, смята той.

Според Цончо Ганев („Възраждане“) докладите трябва да се четат и добави, че е важно какво ще чуят българските граждани.

Народен представител може да обосновава направени предложения в рамките на три минути за всяко предложение, вместо в рамките на досегашните пет минути, реши още парламентът. Петър Витанов обясни, че във временната комисия са възприели предложението на Стою Стоев всеки народен представител да може да говори по всичко, независимо дали е вносител или не. Ако имате изказване по повече от един член, ви се събира времето, така че трите минути са повече от достатъчни, добави той.

Постоянните комисии ще продължат да обсъждат едновременно всички законопроекти, уреждащи една и съща материя, внесени в Народното събрание до деня, в който водещата комисия започва обсъждането, като се изготвя един доклад за всички обсъждани законопроекти. Тези законопроекти се обсъждат едновременно от Народното събрание. То ги гласува поотделно, приеха още депутатите.