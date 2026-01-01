За председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание беше избран Петър Тодоров от „Прогресивна България“ (ПБ), а за заместник-председатели – Красимир Иванов (ПБ), Даниел Митов (ГЕРБ-СДС) и Петър Петров („Възраждане“).

Вътрешната комисия се състои от 19 народни представители – 10 от „Прогресивна България“, трима от ГЕРБ-СДС, двама от ДПС, двама от „Демократична България“(ДБ), един от „Продължаваме промяната“ (ПП) и един от „Възраждане“, решиха депутатите.

От ПБ в състава ѝ влизат Петър Тодоров - председател, Красимир Иванов - зам.-председател, и членове: Румен Миланов, Георги Митов, Даниела Георгиева, Иван Вачев, Димитър Балев, Емил Денков, Цветомир Цветанов и Тодор Барболов. От ГЕРБ-СДС са Даниел Митов – зам.-председател, и членове Христо Терзийски и Младен Маринов. Членове от ДПС са Калин Стоянов и Хамид Хамид, от ДБ - Божидар Божанов и Атанас Атанасов, и от ПП – Бойко Рашков. От „Възраждане“ в състава влиза Петър Петров като член и заместник-председател на комисията.