Румяна Петрова от "Прогресивна България" (ПБ) е председател на Комисията по енергетика. Тя се състои от 24 членове, от които 13 от "Прогресивна България", четирима от ГЕРБ-СДС, по двама от ДПС, ДБ, ПП, един от "Възраждане".

Освен председателя Румяна Петрова, зам.-председател от ПБ е Стефан Цанков, членове - Стоян Петров, Рашко Динков, Лорин Лоринков, Петър Янков, Валентин Петров, Михаил Михайлов, Здравко Огнянов, Мирослав Митков, Тихомир Тотев, Симеон Иванов, Стефан Свиленов.

От ГЕРБ-СДС за зам.-председател и член на комисията бе избран Жечо Станков, останалите членове са Делян Добрев, Красен Кръстев.

От ДПС членове са Иво Цанев и Сейфи Мехмедали.

"Демократична България" излъчиха за членове Ивайло Мирчев и Владислав Панев.

От "Продължаваме промяната" за зам.-председател бе избран Радослав Рибарски, Мирослав Иванов - член.

От "Възраждане" като член в комисията влезе Искра Михайлова.