Янка Тянкова от "Прогресивна България" стана председател на Комисията по правни въпроси, реши парламентът. Заместник-председатели на комисията са Олга Борисова (ПБ), Хамид Хамид (ДПС) и Надежда Йорданова (ДБ).

Комисията по правни въпроси ще се състои от 24 народни представители, от които 13 са от „Прогресивна България" (ПБ), четирима са от ГЕРБ - СДС, двама от „Движение за права и свободи - ДПС", двама са от „Демократична България" (ДБ), двама са от „Продължаваме Промяната“ (ПП) и един - от „Възраждане“.

Членове на комисията от ПБ са Силвия Христова, Николета Тодорова, Милен Трифонов, Иван Вачев, Даниела Николова-Кършева, Александра Вълчева, Елена Нонева, Десислава Костова, Надежда Колева-Стойчева, Стела Загорчева-Серафимова, Димитър Петров.

От ГЕРБ-СДС членове на комисията бяха избрани са Стефан Арсов, Рая Назарян, Стефан Мирев и Красимир Терзиев.

Калин Стоянов от ДПС беше избран за член на комисията.

Любен Иванов от ДБ беше избран за член на комисията.

Членове на комисията от ПП са Стою Стоев и Велислав Величков.

От "Възраждане" за член на комисията беше избран Петър Петров.