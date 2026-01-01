Галин Дурев от "Прогресивна България" (ПБ) бе избран за председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Тя се състои от 19 народни представители, от които от ПБ - 10, трима от ГЕРБ-СДС, по двама от ДПС и "Демократична България" и по един от "Продължаваме промяната" и "Възраждане".

От "Прогресивна България", освен председателя Галин Дурев, за зам.-председател бе избрана Емине Гюлестан. Членове са Христо Симеонов, Пламен Тодев, Миролюб Адамов, Тихомир Кръстев, Асен Бабачев, Нели Андреева, Маломир Власов и Таня Николова.

От ГЕРБ-СДС за зам.-председател бе избран Евгени Дянков, членове - Томислав Дончев и Жечо Станков.

ДПС излъчи Фатима Йълддъс.

"Демократична България" излъчи за член Калоян Иванов.

От "Продължаваме промяната" за зам.-председател и член беше избран Богдан Богданов.

"Възраждане" излъчи Искра Михайлова за член.