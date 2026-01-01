В рамките на участието си в заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“, който се провежда днес в Люксембург, министър Иван Демерджиев проведе поредица от двустранни срещи.

Пред Магнус Брунер, комисар по миграция и вътрешни работи в Европейската комисия Демерджиев изрази задоволство от възможността за лична среща в самото начало на мандата му като министър. Двете страни се ангажираха да споделят в открит и откровен диалог всички въпроси от взаимен интерес. „Вашите ресори са от изключителна важност за България, затова очаквам да си партнираме успешно“ – заяви министърът. /сн. 01/

С Атанасиос Плеврис, министър по миграцията и убежището на Гърция, бяха обсъдени общите приоритети като охраната на границите, ефективна политика на връщане, както и още по-решителни действия в борбата с трафика на мигранти. Общата им позиция бе, че сътрудниичеството е отлично и има практически характер. Висока оценка беше дадена на тристранния формат на сътрудничество България – Гърция – Турция. Проведените досега три министерски срещи допринасят за повишаване сигурността на границата и борбата с трансграничната престъпност. Двете страни заявиха очакванията си този формат да продължи да работи все така ползотворно. Бяха обсъдени и възможностите за по-ефективни в съвместни действия за намиране на общоевропейски решения в управлението на миграцията. Постигната беше договореност за взаимен обмен на мнения и добри практики в първите месеци от прилагането на Пакта за миграцията и убежището. /сн. 03 и 04/

По време на срещата с федералния министър на вътрешните работи на Австрия Герхард Карнер министър Демерджиев благодари на колегата си за подкрепата и доверието, изградени в процеса на присъединяването на България към Шенген. „Това беше важен урок, че когато разговаряме открито и търсим решения заедно, можем да постигаме резултати в интерес на всички европейски граждани“. „Сред основните ми приоритети като министър на вътрешните работи са борбата с организираната престъпност и корупцията. Това са приоритети и на правителството в усилията за възстановяване на справедливостта и общественото доверие в институциите“ – отбеляза Демерджиев. Борбата с каналджийството продължава да бъде водещ приоритет. Работим активно с Европол, Фронтекс и партньорските служби и отчитаме добри резултати от съвместните оперативни действия. Австрия е сред най-близките партньори на България по темите на миграцията, граничната сигурност и противодействието на трафика на мигранти. Двете страни обсъдиха и възможностите за сътрудничество в областта на противодействието на организираната престъпност.

В разговор с федералния министър на вътрешните работи на Германия Александър Добриндт министър Демерджиев посочи, че активният политически диалог е от съществено значение за успешното справяне с общите европейски предизвикателства. Двамата изразиха готовност да обсъждат възможностите за задълбочаване на сътрудничеството, включително по въпросите на вътрешната сигурност, управлението на миграцията, борбата с трансграничната престъпност и по други теми от общ интерес. Постигнато беше съгласие за организиране на двустранна среща в рамките на настоящата година. /сн. 02/

По време на разговора с Ханс Лейтенс, изпълнителен директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс) министър Демерджиев оцени високо подкрепата на агенцията за защитата на външните граници на ЕС и повишаването на ефикасността на устойчивите връщания. Тенденцията за трайно намаление на миграционния натиск е резултат както от усилията на българските власти, така и от доброто взаимодействие с партньорите. България също участва със служители и техническо оборудване в мисии на Фронтекс, както и в различни пилотни проекти, споделянето на експертен опит и най-добри практики. Ханс Лейтенс потвърди високата оценка на Фронтекс за активната работа на България по една от най-важните външни граници на ЕС и допълни, че резултатите имат положителен ефект, който се отчита в общия спад на миграционния натиск на ниво ЕС. /сн. 05/

С Мари-Пиер Ведрен, министър на гражданството, делегиран министър към министъра на вътрешните работи на Франция, беше обсъдена позицията по измененията в Регламента за Механизма на ЕС за гражданска защита. Двете страни отбелязаха, че споделят редица общи виждания по това досие. „Разчитаме на възможностите, които Механизмът за гражданска защита на ЕС дава за взаимна подкрепа в случай на бедствия, особено в контекста на зачестилите горски пожари и наводнения. Очакваме той да продължава да ни служи и затова при бъдещото му изменение е важно да се запази добавената му стойност“ – посочи министър Демерджиев.