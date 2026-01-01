Пороен дъжд се изля тази сутрин в Истанбул. Валежи имаше в кварталите в европейската част. Азиатският бряг на мегаполиса почти не беше засегнат с изключение на близките до крайбрежието на Босфора квартали.

Заради проливния дъжд много подлези в централните райони на града - Бешикташ, Шишли и историческия квартал Фатих, Султангази бяха наводнени. Стигна се и до преливане на много шахти.

Отделни участъци в тези квартали заприличаха на море, отбелязва в материал по темата турската държавна телевизия ТРТХабер.

Вода заля част от покрития пазар в квартала Фатих. Собствениците на магазини се опитваха да предотвратят навлизането на водата в магазините си, съобщава още телевизията.

Пътният трафик е бил изключително затруднен. Трудно са се придвижвали и пешеходците.

На площада Меджидиекьой превозните средства буквално са плували през водата, която е достигала до горното ниво на автомобилните гуми.

От метеорологичната служба на Истанбул още вчера предупредиха за очаквани поройни валежи главно в европейската част на мегаполиса.

Очакват се гръмотевични бури и поройни валежи в западния район Мармара - Истанбул, Текирдаг, Къркларели (близо до българо-турската граница) и в Североизточен Анадол - Ерзурум, Карс и Ардахан.