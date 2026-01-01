Започна отдаването на последна почит на върховния ирански ръководител аятолах Али Хаменей, който бе убит при въздушен удар на 28 февруари - първия ден от войната, която САЩ и Израел започнаха срещу страната му, съобщиха Франс прес и ДПА.

Иранската държавна телевизия обяви началото на церемонията към 6:00 ч. (5:30 ч. българско време) днес. На място в столицата Техеран вече са се събрали хиляди хора. Повечето от тях са облечени в черно, а мнозина носят червени шиитски знамена с надпис "Мъченик", предаде кореспондент на АФП от мястото на събитието.

Някои от присъстващите скандират "Отмъщение!" и "Смърт за Америка, смърт за Израел!".

От днес до понеделник предстоят три дни на церемонии в Техеран, преди тялото на аятолах Хаменей да бъде транспортирано в свещения град Кум, а след това - и в съседен Ирак, отбелязва ДПА.

Иранският върховен лидер, който бе убит на 86-годишна възраст, ще бъде погребан в родния си град Машхад в четвъртък.