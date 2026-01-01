Софийският градски съд постанови "задържане под стража" за двама от обвиняемите за измама с евросубсидии, един остави под домашен арест. Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване и протест.

8 души, сред които и държавен служител, са задържани за измама с евросредства за близо 1 млн. евро

Тримата обвиняеми са част от групата от осем души, задържани по разследване на Европейската прокуратура. Според данните по разследването измамата е в размер на 900 хиляди евро. Обвиняемите са Васил и Виктор Драголови, баща и син, както и Станислав Иванов.

Европейският делегиран прокурор Михаела Райдовска посочи по време на заседанието, че чрез четири дружества неправомерно са получени плащания по фонд за младежка заетост. Според данните фирмите са наемали фиктивно младежи за IT специалисти, тъй като за тази професия плащаната евросубсидия е най-висока. Реално обаче заетост не е била осъществявана, а обвиняемите са били предупреждавани за предстоящи проверки по линия на фонда. Фирмите по документи фиктивно се водели на други лица, които са разпитани като свидетели, но се свързват с обвиняемите.

Защитниците на обвиняемите посочиха, че по делото няма данни за престъпление, както и за престъпен сговор. Според тях няма опасност клиентите им да се укрият или да извършат престъпление и поискаха по-леки мерки за неотклонение. Беше отбелязано, че Васил Драголов е с прекаран инсулт и в момента също не е в добро здравословно състояние. Също така бе посочено, че проверките са били изненадващи и не са установили подобни нередности, отбелязани в делото.