Момчиловци - едно от най-красивите родопски села, където чистият планински въздух, величествените гледки и топлото родопско гостоприемство превръщат всяко посещение в незабравимо преживяване.

Нос Калиакра - там, където легендите срещат морето (СНИМКИ)

Тук ще откриете спокойствие сред вековни гори, живописни екопътеки и панорамни маршрути, подходящи както за любителите на природата, така и за почитателите на приключенията.

Туристически информационен център-Смолян

Момчиловци е идеално място за семейна почивка, планински туризъм, колоездене и опознаване на богатото културно наследство на Родопите.

Туристически информационен център-Смолян

Потопете се в автентичната атмосфера на селото, опитайте традиционната родопска кухня, насладете се на местните обичаи и се докоснете до легендите, които оживяват във всяка каменна уличка и всяка планинска пътека.

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Независимо дали търсите активна почивка, романтично бягство или място за пълноценен отдих, Момчиловци ще ви посрещне с усмивка и ще ви накара да се връщате отново и отново.

Момчиловци - мястото, където природата, традициите и спокойствието се срещат.