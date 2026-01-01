Момчиловци - едно от най-красивите родопски села, където чистият планински въздух, величествените гледки и топлото родопско гостоприемство превръщат всяко посещение в незабравимо преживяване.
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Тук ще откриете спокойствие сред вековни гори, живописни екопътеки и панорамни маршрути, подходящи както за любителите на природата, така и за почитателите на приключенията.
Момчиловци е идеално място за семейна почивка, планински туризъм, колоездене и опознаване на богатото културно наследство на Родопите.
Потопете се в автентичната атмосфера на селото, опитайте традиционната родопска кухня, насладете се на местните обичаи и се докоснете до легендите, които оживяват във всяка каменна уличка и всяка планинска пътека.
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Независимо дали търсите активна почивка, романтично бягство или място за пълноценен отдих, Момчиловци ще ви посрещне с усмивка и ще ви накара да се връщате отново и отново.
Момчиловци - мястото, където природата, традициите и спокойствието се срещат.