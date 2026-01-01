Националният историко-археологически резерват „Мадара” се намира на 17 км североизточно от Шумен, на 2 км от с. Мадара.

Величествените скали, красивата природа и обилната вода са привлекли човека още в дълбока древност. Съществуват различни хипотези относно произхода на името Мадара. Някои историци смятат, че то е свързано със старогръцкото прилагателно „мадарос” със значение на „гол”, ”плешив”, „безлесен”. Други залагат на старобългарския произход на името, според който то означава Свещена скала, Свещено място.

БГНЕС

За пръв път името Мадара се среща в 1388 г. във връзка със завладяването й от османците. Най-значимият паметник в резервата „Мадара” е уникалният скален релеф, известен като Мадарския конник. Изваян върху величествената скала на 23 м височина, той е образец на ранносредновековното българско изкуство.

Релефът изобразява конник в естествен ръст с копие в ръка. В краката на коня се вижда повален лъв, а зад ездача е изобразено ловното му куче. Според една легенда латински цар ловувал на платото, но паднал от скалите и загинал.

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Неговите близки го увековечили, като поръчали на майстор да изсече образа му на скалата. Научни хипотези свързват изображението с хан Крум (управлявал 803 г. - 814 г.), Тервел (управлявал 701-718 г.), Аспарух (681-701 г.) и дори бог Тангра (върховно божество на прабългарите).

Скалният релеф е единствен по рода си в Европа. През 1979 г. е включен в списъка на ЮНЕСКО като паметник със световно значение, а през 2008 г. е обявен за Глобален символ на България.

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През ХІV в. в Мадара бил изграден един от най-големите скални манастири в България. Повече от 150 били естествените пещери, намиращи се на различни нива по скалния венец, които се използвали като църкви, параклиси, монашески килии и гробници. Една от по-големите пещери била използвана като църква. Това е съществуващият и действащ днес скален параклис "Св. Пантелеймон".

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В резерват "Мадара" функционира археологически музей, който представя историята на селището през всички епохи на човешкото развитие. Музеят е открит през 1935 г. Експозицията включва над 350 оригинални находки от района на Мадара.

„Мадара” е обявен за Национален резерват с постановление №161 от 5.08.1958 г. В момента обектът се стопанисва от Регионален исторически музей в Шумен.