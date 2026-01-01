Скално-култовият комплекс "Орлови скали" е уникален за България със своята внушителна големина и запазено състояние.

Разположен на три километра от град Ардино, комплексът включва 100 издълбани в скалите ниши с височина 70 см и дълбочина 34 см, построени на труднодостъпни места върху отвесни вулканични скали.

Въпреки че три от тях вече са разрушени, останалите 97 все още запазват своята трапецовидна форма. Такива ниши се срещат единствено в Източните Родопи, в района на река Арда. Съгласно научните изследвания, те са дело на траките и датират от 4-5 век пр.н.е., принадлежащи вероятно на племето одриси.

Различни теории съществуват относно ритуалите, провеждани в "Орлови скали". Доминиращото мнение е, че траките са ползвали нишите за поставяне на погребални урни.

Откритите обгорели глинени фрагменти около скалите подсказват, че там се е извършвало обредно горене.

Професор Валерия Фол обаче предполага, че трапецовидните дупки са резултат от еднократни ритуални действия, а не от постоянни погребални практики. Орлови скали, както и другите подобни места, не показват закономерност в разположението на нишите.

Тракийските майстори изглежда са ги издълбавали върху всяка подходяща гладка повърхност на избраните скали. Сходни култови обекти могат да бъдат открити близо до село Ардино, както и в районите около Крумовград, Кърджали и селата Сърница, Вълче поле, Йончево, Душката и Долно Черковище.