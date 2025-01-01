Калпак Кая е едно от малкото запазени и малко известни тракийски светилища в Родопите, което впечатлява със своята загадъчност и величественост.

Официален туристически портал на община Кърджали

Разположено в близост до село Ненково, северозападно от Кърджали, Калпак Кая е място, което пази в себе си древни тайни, свързани с културата и вярванията на тракийските племена.

Исторически контекст и археологически находки

Тракийското светилище Калпак Кая се намира на южния склон на рида Мечковец, сред дивната красота на Родопите. На това място могат да се видят издълбани трапецовидни ниши, които са типичен елемент за тракийските скални светилища.

Тайните на „Галата“: Мистерията на кораба, който носи царски тайни и морски призраци в Родопите (СНИМКИ)

Нишите са издълбани директно в скалата и често са разположени на високи и трудно достъпни места, което е една от най-големите мистерии, свързани с този археологически обект.

Официален туристически портал на община Кърджали

Останките от древно тракийско селище около светилището свидетелстват за важността на това място в миналото. Скалните ниши най-вероятно са били използвани за религиозни обреди или като места за съхранение на свещени предмети, свързани с култа към боговете на траките.

Легенди и предания

С Калпак Кая са свързани множество легенди и предания, които допълнително засилват мистичната му аура. Една от най-известните легенди разказва, че нишите са били издълбани от великаните, които някога са обитавали тези земи. Други предания свързват мястото с тайни ритуали и жертвоприношения, извършвани от древните тракийски жреци.

Като в приказен свят: Каменните гъби - природното чудо, родено от легенда (СНИМКИ)

Мистерията на нишите

Една от най-големите загадки, свързани с Калпак Кая, е как древните хора са успели да се изкачат до високите скали, за да издълбаят нишите. Въпросът остава без отговор и до днес, тъй като технологията и инструментите, използвани от траките, са били примитивни в сравнение с днешните стандарти.

Официален туристически портал на община Кърджали

Въпреки това, издълбаните ниши са изпълнени с прецизност и внимание към детайла, което показва високо ниво на умения и знания у древните майстори.