По пътя от Кърджали към Хасково, вляво от автомобилния път, близо до село Бели пласт, ще откриете завладяваща природна композиция каменните гъби - една от най-големите атракции в този регион.

Официален туристически портал на община Кърджали

Тези образувания достигат височина до 2,5 метра и имат разнообразни форми и в зависимост от светлината променят оттенъците си от розово и зеленикаво до ослепително бяло.

Техните пънчета са деликатни и податливи към ерозия, докато шапките са твърди, защото са изградени от вулканично стъкло.

Като всяко подобно място, за Каменните гъби също се разказва легенда.

Легенда за храбрите дъщери на Радуил

Според нея гъбите са вкаменените тела на четирите дъщери на въглищаря Радуил. Веднъж, когато момичетата отишли за вода, група разбойници ги подгонили. Ала девойките подплашили коня на главатаря.

Той паднал на земята и те го убили, след което хукнали към близката гора. Но един от злодеите ги настигнал, замахнал с ятагана и отсякъл главата на първата девойка. Щом докоснала земята, тя се превърнала в каменна гъба. Същото сполетяло и сестрите ѝ.

Нападателят понечил да избяга, ала при първата крачка се превърнал в черна скала. И до днес хората наричат самотната грозновато нащърбена канара в близост до гъбите Каратепе (черен хълм).

Каменните гъби са обявени за природна забележителност преди много години, а мястото е обиталище на редки птици, като канарче и египетски лешояд.