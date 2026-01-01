Николай Младенов, избран да заеме поста генерален директор на Съвета за мир в Газа, предвиден в плана на президента на САЩ Доналд Тръмп, е български политик и бивш пратеник на ООН за Близкия изток, който често е работил за намаляване на напрежението между Израел и „Хамас“, отбелязва Асошиейтед прес.

Николай Младенов ще оглави Съвета за мир в Газа, обяви Нетаняху (ВИДЕО)

Назначението Младенов, обявено вчера от израелския премиер Бенямин Нетаняху и потвърдено от американски официален представител, го прави най-висшия служител в един все още неизпитан международен орган, натоварен с управлението на ивицата Газа в рамките на следващата фаза на крехкото, договорено с посредничеството на САЩ, прекратяване на огъня в анклава след двугодишна война.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, Съветът за мир - който ще бъде председателстван от Тръмп - трябва да наблюдава създаването на ново технократско палестинско правителство, разоръжаването на „Хамас“, разполагането на международни сили за сигурност, допълнително изтегляне на израелските войски и възстановяването на Газа.

53-годишният Младенов отдавна е ангажиран с политиката в Близкия изток и разполага със солиден опит за динамичните процеси в региона.

Той е бивш министър на отбраната и на външните работи на България, бил е и пратеник на ООН в Ирак, преди да бъде назначен за специален пратеник на ООН за мирния процес в Близкия изток в периода 2015–2020 г.

Милен Керемедчиев, бивш дипломат и експерт по близкоизточна политика, заяви, че назначението на Младенов е резултат от значителния му принос за мира и добави, че той е спечелил доверието както на Израел, така и на палестинците.

„България отдавна се възприема като умерена държава, която е избягвала крайностите в този особено остър конфликт“, каза Керемедчиев, като допълни, че по време на мандата си като външен министър Младенов последователно е поддържал внимателно балансиран подход към Близкия изток.

„Този подход беше приет положително както в арабския свят, така и в Израел. Позицията на България традиционно е на баланс и той беше твърд в запазването на тази линия“, заяви Керемедчиев пред Асошиейтед прес в интервю в София.

Пенсионираният израелски дипломат Алон Бар, който е бил заместник генерален директор на външното министерство на Израел, отговарящ за въпросите, свързани с ООН и с международните организации по време на мандата на Младенов, каза, че е било „истинско удоволствие“ да работи с него.

Бар отбеляза, че работата като пратеник на ООН е трудна задача предвид дългата история на напрегнати отношения между Израел и световната организация, но че Младенов е успял да спечели доверието на Израел.

„Той успя да изгради отношения на доверие с политическото ръководство в Израел, включително с премиера Нетаняху“, каза Бар. „В същото време той породи и голямо доверие от палестинска страна“, допълни той.

Младенов беше водещ емисар на ООН в Ирак в периода 2013–2015 г., преди тогавашният генерален секретар на ООН Бан Ки-мун да го назначи за главен пратеник на организацията за Близкия изток. В рамките на тази длъжност той помогна за ограничаване на трансграничното насилие между Израел и „Хамас“ и за поддържането на идеята за договорено решение на израелско-палестинския конфликт.

В България Младенов беше министър на отбраната в продължение на една година, след което беше министър на външните работи от 2010 до 2013 г., по време на бунтовете в Близкия изток, известни като „Арабската пролет“, когато Сирия също беше обхваната от гражданска война.

През 2012 г. Младенов беше домакин в България на първата по рода си среща на сирийската опозиция, която събра представители на различни фракции, противопоставящи се на правителството на Башар Асад. Форумът завърши със съвместна декларация, която постави началото на структуриран диалог между различните сирийски опозиционни групи.

В ранните години на политическата си кариера Младенов основава Европейския институт в София и е негов директор до 2001 г. Същата година е избран за народен представител от листата на десноцентристкия Съюз на демократичните сили.

През 2007 г. Младенов е избран за член на Европейския парламент, където се запознава със съпругата си Гергана, майка на трите им деца.

В знак на признание за усилията му за мир в Близкия изток през февруари 2021 г. той получи „Голямата звезда“ на „Ордена на Йерусалим“, връчвана от палестинския президент на официални лица, емисари и видни личности в знак на признание за техните заслуги.

„Той ни познава и познава много добре и израелците, което е значително предимство“, каза Ахмед Мадждалани, бивш палестински министър и член на Изпълнителния комитет на Организацията за освобождение на Палестина. „Смятам, че той е много подходящ за тази позиция.“

В момента Младенов е в Обединените арабски емирства, където е начело на Дипломатическата академия „Ануар Гаргаш“.

Младенов е магистър по военни изследвания от Кралския колеж в Лондон и по международни отношения от Университета за национално и световно стопанство в София.

Израелският дипломат Бар казва, че в своята дипломация Младенов се е фокусирал „не само върху декларации и изявления, а върху опити да свързва, да намери мостове и да открива местата, на които позициите на Израел и палестинците могат да се срещнат“. Той добави, че тези умения ще му бъдат от полза в новата му роля.

„Мисля, че е добра новина, че той се връща на това място за тази изключително трудна задача“, каза Бар. „Мисля, че той е правилният човек за тази работа,“ добави израелският дипломат.