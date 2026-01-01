Никой не е застрахован от получаване на травма от падане при заледяване.

Как да не паднем на леда: ходете като пингвин (ВИДЕО)

Това напомни в ефира на БНР д-р Стефан Церовски, ортопед-травматолог.

Над 140 човека са потърсили помощ в столичната спешна болница Пирогов след падания по заледените тротоари вчера и днес.

"Препоръките на СЗО по отношение на мерките за безопасност при поледици са адресирани на първо място към хората от по-рисковите групи– голяма част от възрастните и такива, които имат заболявания, касаещи опорно-двигателния апарат, каквато е остеопорозата.

Трябва да бъдат свалени токчетата и високите обувки при дамите и заменени с по-ниски, които да са със стабилни платформи и по-добър грайфер.

Да не се ходи на пазар с големи торби. Количките са успешен заместител, а също и раниците. Най-важното нещо е ръцете ни да бъдат свободни, защото обикновено това е първата среща на тялото със земята.

Приведената походка по заледени повърхности и бавната стъпка намаляват риска от травматична увреда".

Ако се стигне до падане, д-р Церовски обясни как се е най-добре да се опитаме да реагираме.

"По възможност да падаме настрани. Шапката, освен като моден аксесоар, би могла да бъде използвана и като лек заместител на поемащ удара предмет. Тя частично би могла да ни защити".

Не трябва да подценяваме падането на заледена повърхност, отбеляза той.

"При пациентите над 55-годишна възраст травмите, изискващи по-сериозна лекарска грижа, са по-чести".

При наличие на поледици д-р Церовски посъветва възрастните да излизат само по необходимост.

"Рисковете са големи, особено в сутрешните часове на деня".