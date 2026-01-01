Широкомащабна специализирана полицейска операция се провежда на територията на област Пазарджик с участие на служители от различни структури на МВР. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

"В операцията участват полицаи от отдели и сектори в Областната дирекция, както и от полицейските управления в Пазарджик, Пещера, Велинград, Септември и Панагюрище. Включени са и екипи на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив", посочи Стоянов.

"Акцията е в няколко направления, сред които противодействие на разпространението на наркотични вещества, битовата престъпност и престъпленията против избирателните права на гражданите", каза говорителят.

"Извършват се проверки на хора и автомобили, както и на заложни къщи, автоморги, пунктове за изкупуване на метални отпадъци, търговски обекти и питейни заведения", допълни Стоянов.