Четирима души са задържани по позодрение за престъпления срещу изборните права на гражданите при започналата специализирана полицейска операция на територията на област Хасково. Това съобщи на брифинг директорът на Областната дирекция на МВР в Хасково Мирослав Христов, предаде кореспондентът на БТА в Хасково Николай Грудев.

Акцията е започнала снощи. Процесуално-следствените действия продължават, добави Христов.

Намерени са списъци с имена на хора и парични суми, които водят към предположението за изборна търговия, добави Христов.

За единия от задържаните има данни, че се занимава с лихварство. Друг 33-годишен мъж бе изведен от жилището си в блок 36 в квартал „Орфей“ в Хасково от маскирани полицейски служители, в присъствието на медии.

През последните 24 часа са арестувани още седем души за наркотици и двама за кражби. Установени са шест лица, обявени за общодържавно издирване. Профилактирани са още 25 души от активния криминален контингент, а проверени са над 500 автомобила.

Операцията на полицията ще продължи до изборния ден – 19 април, посочи Христов.