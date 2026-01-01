Специализирана полицейска операция срещу купуването на гласове се провежда на територията на Варненска област. В Горен чифлик главен инспектор Пламен Годеманов, началник на Четвърто районно управление, съобщи, че в акцията вземат участие и сили на жандармерията. В района са изградени контролно-пропускателни пунктове, до момента са задържани трима души.

Освен за противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите, операцията е и за превенция на битовата престъпност, допълни Годеманов. Той уточни, че се провеждат както явни, така и негласни мероприятия, а основната цел е да се осигури спокойствие за хората.

Акцията е започнала в 6:30 ч. тази сутрин. На територията на община Долни чифлик са набелязани шест адреса.