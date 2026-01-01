Специализирана полицейска операция се провежда от ранните часове на деня на територията на Бургас и региона. Акцията е насочена срещу престъпления, свързани с политическите права на гражданите, конвенционалната престъпност и разпространението на наркотици.

До момента са проверени осем адреса, като са задържани общо 10 души. По данни на полицията двама от тях са арестувани по подозрения за участие в схеми за купуване на гласове. Един човек е задържан във връзка с разкрита лаборатория за производство на синтетични наркотици, а друг – за притежание на крадени вещи.

В хода на операцията са открити и иззети тетрадки с имена и адреси. Част от задържаните са с регистрации за кражби, като за повечето има данни за предходни нарушения на изборното законодателство.

Образувани са и пет преписки, свързани с наркотици, а едно лице е обявено за общодържавно издирване.

Комисар Марин Димитров даде брифинг пред сградата на полицейския участък в квартал „Победа“ / БТА

От полицията посочиха, че проверките са насочени основно към лица от криминалния контингент, за които има данни за участие в подобен тип престъпления. При установяване на нарушения ще бъдат предприети съответните законови мерки.

Полицейската акция продължава, като се очаква допълнителна информация по случая.

