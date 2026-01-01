Специализирана полицейска операция се провежда от ранните часове на деня на територията на Бургас и региона. Акцията е насочена срещу престъпления, свързани с политическите права на гражданите, конвенционалната престъпност и разпространението на наркотици.

До момента са проверени осем адреса, като са задържани общо 10 души. По данни на полицията двама от тях са арестувани по подозрения за участие в схеми за купуване на гласове. Един човек е задържан във връзка с разкрита лаборатория за производство на синтетични наркотици, а друг – за притежание на крадени вещи.

акция купен вот Бургас
БГНЕС

Спецакция Бургас
БГНЕС

Спецакция Бургас купен вот
БТА

В хода на операцията са открити и иззети тетрадки с имена и адреси. Част от задържаните са с регистрации за кражби, като за повечето има данни за предходни нарушения на изборното законодателство.

Образувани са и пет преписки, свързани с наркотици, а едно лице е обявено за общодържавно издирване.

Спецакция Бургас купен вот
БТА

Спецакция Бургас купен вот
БТА

Комисар Марин Димитров даде брифинг пред сградата на полицейския участък в квартал „Победа"

От полицията посочиха, че проверките са насочени основно към лица от криминалния контингент, за които има данни за участие в подобен тип престъпления. При установяване на нарушения ще бъдат предприети съответните законови мерки.

Полицейската акция продължава, като се очаква допълнителна информация по случая.

Спецакция Бургас купен вот
БТА

Спецакция Бургас купен вот
БТА

