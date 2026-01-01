От днес София е столица на куража, усмивката и необятните човешки възможности. Това заяви президентът Илияна Йотова, която откри Световното първенство за атлети със синдром на Даун.

Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат в надпреварата, която се провежда под патронажа на държавния глава и продължава до 19 юни. България ще бъде представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса.

Президентство на Република България

По думите на държавния глава първенството е много повече от състезание за медали и конкуренция. То е триумф на духа, победа срещу изолацията, предразсъдъците и самотата. „Казват, че сте момчетата и момичетата на усмивката“, обърна се президентът към състезателите със синдром на Даун и подчерта, че тази усмивка грее като най-жаркото слънце в душите им.

Президентство на Република България

Илияна Йотова пожела успех на състезателите, като отбеляза, че очаква много медали от българските представители. За пореден път ще покажете, че можете всичко, когато имате подадена ръка, заяви президентът.

Държавният глава изказа благодарност към председателя на Федерацията по адаптирана физическа активност Слав Петков за отдадеността му към каузата да развива състезатели със синдром на Даун, както и към Министерството на младежта и спорта и Столичната община за институционалната подкрепа за организацията на събитието.

Президентство на Република България

Кметът на Столична община Васил Терзиев поведе парада на нациите преди официалната церемония по откриването на BAUHAUS Down Syndrome World Championships Bulgaria 2026 - Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун в София, което ще се проведе от утре до 19 юни.

БТА

Парадът стартира от площад „Света Неделя“ и премина по бул. „Витоша“ до пространството пред НДК, където беше изградена специална сцена. През целия път столичани и гостите на София приветстваха децата спортисти от различните държави.

БТА

"Уважаема г-жо президент Йотова, уважаеми г-н министър, г-н Гайдов, г-н Петков, скъпи приятели, но най-вече скъпи състезатели, треньори и родители. Изключителна привилегия да съм заедно с вас тук и да минем цялото шествие заедно. Искам да ви пожелая няколко незабравими дни, в които да успеете да дадете най-доброто. Благодаря ви, че дойдохте до София и направихте нашия град още по-слънчев. От все сърце едно голямо благодаря за всичко, което сте! На Добър час!", каза Терзиев.

БТА