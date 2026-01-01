Кандидатът на ДПС Керим Ахмед спечели частичните избори за кмет в исперихското село Подайва, съобщи зам.-председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Исперих Джанан Родоплу.

За него са гласували 508 души. Кандидата на ГЕРБ Мехмед Хасан са подкрепили 279 избиратели. За издигнатия от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ Февзи Халил своя вот са дали 23 гласоподаватели.

Частичният местен вот в исперихското село Подайва приключи при избирателна активност от 59,32 процента. До урните са отишли 834 от общо 1406 имащи право на глас жители на селото. Изборният ден е преминал спокойно - без жалби и сигнали за нарушения.