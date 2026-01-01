Централната избирателна комисия (ЦИК) определи условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за възрастни хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане, както и на плавателни съдове под българско знаме. Това съобщиха от ЦИК.

В решението е посочено, че в тези институции съответният ръководител или капитанът на плавателния съд образува избирателна секция при наличието на не по-малко от 10 избиратели, настанени в тези заведения или на борда на плавателния съд, изразили писмено или устно желание за гласуване.

Ръководителите на заведенията, домовете и специализираните институции, на местата за лишаване от свобода и за задържане, капитаните на плавателни съдове в срок от 48 часа преди изборния ден – до 17:00 часа на 16 април 2026 г., незабавно уведомяват писмено за образуването на секция кмета на общината, на чиято територия се намира заведението, домът, специализираната институция, мястото за лишаване от свобода и задържане, пристанището, на което домува плавателният съд. Избирателните списъци за гласуване по тези места се съставят и подписват от ръководителите на тези заведения съответно от капитаните на плавателните съдове.

Избирателните списъци за гласуване в местата за лишаване от свобода и за задържане се съставят и подписват от съответния ръководител, а самоличността на задържаните, спрямо които няма влязла в сила присъда се установява от личните им дела по предвидения ред.

Предстои ЦИК да изтегли жребиите за номерата в бюлетината за гласуване за изборите за народни представители на 19 април.