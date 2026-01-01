На 15 март 2026 г. Софийска градска прокуратура (СГП) обвини и задържа за срок до 72 часа двама китайски граждани за това, че на 14 март 2026 г. в търговски център в град София използвали данни от чужди платежни инструменти, без съгласието на титуляра. Това съобщиха от обвинението.

С определение от 17 март 2026 г. по искане на СГП Софийски градски съд (СГС) двамата обвиняеми са под постоянен арест.

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъпленията, за които са привлечени обвиняемите. СГС прие, че е налице реална опасност от укриване на обвиняемите, както и от извършване на престъпление, поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо тях.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП.