Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 29-годишен мъж и 21-годишна жена за серия кражби от търговски обекти в центъра на София.

Според събраните до момента доказателства, те са извършили престъпленията между 01:35 и 02:10 часа на 13 октомври 2025 година. Обвиняемите са счупили стъклени врати, за да влязат в магазини на ул. „Граф Игнатиев“ и ул. „Юрий Венелин“. От един от обектите са откраднати множество бижута. Деянията са квалифицирани като кражби в условията на продължавано престъпление.

Мъжът е многократно осъждан. Поради опасност от извършване на нови престъпления, прокурорът е постановил задържането на двамата за срок до 72 часа.

Очаква се прокуратурата да поиска от съда да им бъде наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“. Разследването продължава.

