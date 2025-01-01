Румънски гражданин потрошени прозорци на седем магазина в центъра на София, задържаха го.

Софийска районна прокуратура съобщи, че са събрани доказателство, според които на 28 септември около 21,15 часа, обвиняемият мъж в условията на продължавано престъпление е счупил стъклени прозорци на седем търговски обекта на бул. Княгиня Мария Луиза и ул. Екзарх Йосиф в столицата.

По случая е образувано досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Предвид възможността да се укрие, мъжът е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено искане до съда за налагане на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.