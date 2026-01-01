Пленумът на БСП реши да свика Конгрес на партията. Конгресът ще се проведе на 7 и 8 февруари, обяви на брифинг председателят на Градския съвет на БСП - София Иван Таков.

Припомняме, че през декември цялото ръководство подаде оставка.

Той бе запитан ще бъде ли кандидат за следващ председател на БСП. "Тепърва започват номинационни събрания по районни и общински конференции. Не изключвам никакъв вариант, но това е въпрос на номинации и на решения на Конгреса", обясни Таков.

Председателят на БСП Атанас Зафиров също направи коментар пред журналисти. "Аз влизам в този Конгрес със самочувствието на председател, който си е свършил добре работата", каза Зафиров. "Благодаря на целия екип, с който през последната година успяхме да спасим буквално партията от изчезване. На този конгрес отиваме единни, мотивирани и вярвам, че духът, който ще създаде Конгресът ще позволи на партията да се представи достатъчно добре на предстоящите парламентарни избори", допълни той.

Зафиров бе запитан дали ще се кандидатира отново за председател. "Не съм убеден, че ще се стигне до избор на председател, тъй като предстои Конгресът да даде оценката. Предстои Конгресът да прецени дали въобще тази точка ще бъде разгледана или не. До Конгреса аз изпълнявам функциите на председател, редовен председател, председател и на коалицията БСП - Обединена левица", обясни Зафиров.

Той бе запитан защо не е подал оставка. "Оставка не съм подал, защото това щеше да е предателство към хората, които ми гласуваха доверие, към екипа, с който свършихме работа, щеше да бъде отрицание на това, което свършихме", каза той.

По-рано националният съвет на БСП се събра на заседание с основна цел избор на ново ръководство - състав на Изпълнителното бюро.

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов смята, че най-разумното е да се проведе конгрес на БСП.

„Събирайки конгреса, това е колективната мисъл на партията. Тя е на повече от 130 години. Винаги в тежки моменти знаем как да подходим и винаги сме подхождали мъдро, а това става със събиране на висшия форум на партията“, посочи той.

Калоян Паргов

В момента със свикването на конгрес има опасност да хвърлим партията във вътрешни междуособици, които са характерни за БСП. Това е най-големият ми страх на база на 20-годишния ми партиен опит и това, което съм виждал, каза пред медиите заместник-председателят на БСП и член на Изпълнителното бюро в оставка преди днешното заседание на Националния съвет на БСП.

„Конгресът не значи поемане на отговорност, а значи поредният по-висок форум, в който в един по-широк състав да изговорим доста от нещата, които ще чуем и днес в тази зала“, каза още Паргов.

Изпълнителното бюро на БСП подава оставка

Той коментира и въпроса дали трябва да има смяна на лидера на партията. „Темата с оставката на лидерите е личен акт на всеки един. Някои са го правили по-бързо, други са пробвали, докато виждат, че вече не може, но оставка обикновено се подава след оценка на обществото за едни неуспешни избори. Това е най-честата причина за смяна на един ръководител“, каза той.

"Днес ще има и точка, свързана с подготовката на БСП за предсрочните избори, защото наред с вътрешната драматургия, трябва да свършим и малко работа, за да се подготвим за това, което ни предстои и няма де е никак леко“, допълни още Паргов.

Заседанието на пленума бе насрочено през декември, когато Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на партията Атанас Зафиров. Решението дойде след оставката на правителството на 11 декември, приета единодушно от Народното събрание.

Габриел Вълков

Днес е важен ден, тъй като заседава Националният съвет на БСП, на който ще свикаме конгрес, каза пред журналисти председателят на Младежкото обединение в БСП преди днешното заседание на пленума. Този конгрес е важен по три причини. Първо – да приемем политическа платформа за предстоящите избори, да се направи анализ от участието в парламента и в правителството, и най-важното е да се смени ръководството на БСП, защото левицата има нужда от нов път, с нови лица, които вярвам, че с новата платформа могат да върнат обратно БСП в първите редици на парламента, посочи Вълков.

„В момента партията е обединена и заедно вървим към един обединителен конгрес“, каза още той.

Припомняме, че на 16 декември Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на Националния съвет Атанас Зафиров.

"Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства", гласяха мотивите на подадената оставка.

На 11 декември, непосредствено преди гласуването на шестия вот на недоверие и след поредните масови протести, премиерът Росен Желязков обяви, че правителството подава оставка. Този акт на Желязков бе предшестван от многохилядни протести в София и други градове на страната с искане за оставка на правителството.

Председателят Атанас Зафиров, обаче, не подаде оставка с мотива, че той е длъжен да я подаде пред Националния съвет. В събота ще стане ясно дали това ще стане.