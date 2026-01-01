По обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Благоевград съдът постанови осъдителна присъда, с която 63-годишен мъж е признат за виновен за блудство, съобщиха от обвинението.

В хода на проведеното разследване е установено, че в периода от ноември до 8 декември 2023 г. в Благоевград, той е извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление с дете на 4 години, както и че в същия период е извършил действия на полово удовлетворение с дете на 7 години, от същия пол.

За извършените от него две престъпления, съдът му наложи ефективно наказание лишаване от свобода за срок от 5 години при първоначален общ режим на изтърпяване.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред Софийския апелативен съд.