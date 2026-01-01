Здравето не е едностранчива секторна политика, то е предпоставка за оптимално качество на живот, за социална устойчивост и икономическо развитие. Това заяви пред журналисти служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски на форума „Приоритет: Здраве – от обществени нагласи към политически решения".

Околийски приветства Българския лекарски съюз (БЛС), че поставя темата в центъра на общественото и професионалното внимание, като я определи за изключително актуална. „Това е правилната посока – на базата на обществените нагласи да градим синхронизирани политики, които удовлетворяват всички заинтересовани страни – както пациентите, така и професионалистите, така и семействата на хората, които имат здравен проблем", каза служебният здравен министър.

Здравният министър: Човешкият ресурс е капиталът на българското здравеопазване

По думите му, здравеопазването трябва да се разглежда като един от най-важните стратегически приоритети на държавата, което формира и доверието в самата държава. „Това е и политика, която и ние в Министерството на здравеопазването се опитваме да практикуваме", добави той.

Околийски подчерта, че екипът му се стреми да отвори системата за всички и да бъде чут гласът на всички, за да се опитат в краткия живот на служебния кабинет да решат колкото може повече здравно-обществени проблеми и да сложат здрава основа, релси, по които следващото правителство да поеме. „Само чрез конструктивния диалог можем да стигнем до работещо здравеопазване", каза още служебният министър на здравеопазването.

