София винаги е готова да приеме голямо събитие, така че „Евровизия" няма да бъде изключение. Има много настроение, има оптимизъм и само чакаме момента, в който ни съобщят, че София е избрана да бъде домакин, за да започне многото работа, която ни очаква, каза кметът на София Васил Терзиев пред журналисти след официалното посрещане на площад „Княз Александър I" на победителката ни от „Евровизия 2026 г." - Дара. Събитието беше организирано от Столичната община с медийното партньорство на Българската национална телевизия.

Най-важното е, независимо кой град спечели, да бъдем обединени и да представим България по възможно най - добрия начин. Това е уникален шанс за страната ни и не бива да го превръщаме в състезание между отделните градове - България над всичко, заяви Терзиев.

На въпрос с какво София би „натежала" над Варна в съревнованието „кой град да бъде домакин на "Евровизия 2027 г." Терзиев отговори, че София има доста по-голяма леглова база, летище с по-голям капацитет и по-добра свързаност. Най-важното - има зала, която е с два пъти по-голям капацитет от другите сходни, а освен това има голям опит в организирането на големи събития - не, разбира се, с мащабите на „Евровизия", коментира още той. Смятам, че по даденост София е най-напред, допълни Терзиев.

За това кой град ще спечели и Милена Милотинова каза, че това не е решение на един човек, а на EBU, на всички, които го организират на национално ниво, както и на БНТ, обясни кметът на София. Терзиев коментира, че предизвикателствата пред организирането на конкурса в страната са много - транспорт, транспортна свързаност, сигурност, изграждането на много сцени, защото не всички желаещи ще могат да влязат в залата. Това не е едно събитие в зала - то е градско събитие с огромен мащаб, което изисква много добра подготовка, допълни той. Убеден съм, че всички заедно - с държавата, с институциите, ще успеем да направим нещо изключително за България, коментира още столичният кмет.