От 10:00 часа на 19 март (четвъртък) до 31 март (вторник) кръстовището между ул. „Атанасовско езеро“ и улицата между ДГ „Звездица Зорница“ и блокове 13, 15 и 17 в ж.к. „Зорница“ ще бъде затворено за движение на превозни средства.

Причината е извършването на строително-ремонтни дейности по подмяна на водопровод.

В района ще бъде въведена временна организация на движението, която всички шофьори и пешеходци трябва да спазват. Препоръчва се използването на обходни маршрути, за да се избегнат задръствания и неудобства. Гражданите се призовават да бъдат внимателни и търпеливи, докато продължат ремонтните дейности.