13-годишно момиче намери забравена книга с пари във Варненско и я върна, съобщиха от полицията.

На 17 март момичето от село Стефан Караджа е намерило забравената книга, в която е имало 400 евро.

Пенсионерка намери портмоне с 980 евро и го предаде на полицията

Действието се развило в местния пощенски клон и детето предало веднага парите на служителите, които са се свързали с кварталния полицай.

С помощта на служителя на реда, бързо е бил открит възрастния мъж, който ги забравил и му върнали средствата.