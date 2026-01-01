Столична община уведомява жителите и гостите на София, че във връзка с провеждането на финала на Третия етап на Giro d’Italia (Джиро Д'Италия) се въвежда временна организация на движението и паркирането. За да се гарантира безопасността на участниците и гражданите, се налагат следните промени за периода 7 – 11 май 2026 г.:

I. Подготвителен етап

• От 03:00 ч. на 07.05. до 06:00 ч. на 11.05.2026 г.

▪️Забранява се влизането и паркирането на пътни превозни средства на пл. „Николай Гяуров“.

• От 15:00 ч. на 09.05.2026 г.

▪️Забранява се паркирането на МПС при паметника „Цар Освободител“.

▪️Забранява се паркирането на МПС по ул. „15 ноември“ (в участъка от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Оборище“).

• От 19:00 ч. на 09.05. до 06:00 ч. на 11.05.2026 г.

▪️Забранява се влизането на пътни превозни средства по:

бул. „Цар Освободител“ (в участъка от бул. „Васил Левски“ до ул. „Г. С. Раковски“);

пл. „Народно събрание“;

ул. „15 ноември“;

дъгата зад пл. „Александър Невски“;

ул. „19 февруари“.

Столична община

II. Ден на състезанието – неделя, 10 май 2026 г.

• 00:00 – 04:30 ч.

▪️Извършване на технически дейности по цялото трасе на финала в София.

• От 04:00 ч.

▪️Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства по:

ул. „Оборище“ (от пл. „Александър Невски“ до бул. „Васил Левски“);

ул. „11 август“ (от ул. „Московска“ до пл. „Александър Невски“);

ул. „Дунав“ (от ул. „Московска“ до пл. „Александър Невски“);

ул. „Московска“ (от пл. „Гина Кунчева“ до ул. „Г. С. Раковски“).

Столична община

Столична община

• 06:00 – 23:00 ч. (Затворено за движение):

▪️ул. „Оборище“ (в участъка от пл. „Александър Невски“ до бул. „Васил Левски“);

▪️пл. „Александър Невски“ (северно от ул. „Оборище“);

▪️ул. „Дунав“ (от ул. „Московска“ до пл. „Александър Невски“);

▪️ул. „11-ти август“ (от ул. „Московска“ до пл. „Александър Невски“);

▪️ул. „Московска“ (от пл. „Гина Кунчева“ до ул. „Г. С. Раковски“).

• 06:00 – 22:00 ч. (Затворено за движение):

▪️ул. „Ген. Гурко“ (в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“).

• 12:00 – 22:00 ч. (Затворено за движение по трасето):

бул. „Васил Левски“ (в участъка от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Ген. Гурко“);

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ (в участъка от ул. „Ген. Гурко“ до бул. „Цар Освободител“, в двете посоки);

бул. „Цар Освободител“ (в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“);

бул. „Цариградско шосе“ (в участъка от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ до ул. „Димитър Пешев“);

ул. „Самоковско шосе“/път II-82 (от разклон с. Горни Окол км 49+250 до бул. „Копенхаген“).

• От 21:00 ч. на 10.05. до 06:00 ч. на 11.05.2026 г.

▪️Движението по ул. „Ген. Гурко“ ще се осъществява само за превозните средства от масовия градски транспорт.

Столична община

За да се избегнат задръствания и затруднения в придвижването, Столичната община препоръчва на шофьорите да планират маршрутите си предварително, използвайки мобилните приложения Google Maps и Waze, където затворените участъци ще бъдат своевременно отразени.

Пълна информация за организацията на движението и програмата за периода 8 – 10 май може да бъде намерена и на сайта.