Товарен кораб е потънал в ранните часове днес в Егейско море, след като се е сблъскал със скали край гръцкия остров Андрос, съобщи АНА-МПА.

Деветчленният екипаж е бил спасен с операция на гръцката брегова охрана.

Плавателният съд под флага на Вануату е пътувал от Албания за Украйна с товар от 8000 тона калцинирана сода, когато се е натъкнал на скали в района на острова в централната част на Егейско море и е претърпял сериозна повреда, от която е потънал.

На борда е имало деветчленен екипаж, от който осем моряци са турски граждани, а един е гражданин на Азербайджан. И деветимата са били спасени – двама са били извадени от морето от надуваем плавателен съд на бреговата охрана, а останалите седем са били открити и спасени в непристъпен скален район на Андрос. Те са откарани в пристанището на острова и според първоначалните информации са в добро здравословно състояние.

В района действат два катера на бреговата охрана и са изпратени още два, както и военен хеликоптер. На помощ са се притекли пътнически кораб за остров Самос и три преминаващи товарни кораба.

Атмосферните условия в зоната са добри, което е допринесло за успешното спасяване на екипажа. Причините за корабокрушението и потъването се разследват от властите.