Още на 5 май, ден преди Гергьовден, Якоруда се преобразява. Девойките и младите жени изнасят от домовете си цветните килими, които се подреждат по фасади, балкони и дворове. Градът се изпълва с багри и оживява в очакване на празника.

Постепенно всяка улица започва да придобива собствен ритъм и лице – шарките на килимите се преплитат с фасадите на къщите, а слънчевата светлина подчертава богатството на цветовете. Това не е просто украса, а жива традиция, която превръща ежедневното пространство в празнична сцена.

Гергьовден е - традиции и обичаи (ВИДЕО)

Килимите, извадени от домовете, носят със себе си историята на семействата – труд, търпение и наследство, предавано от поколение на поколение. Така градът не просто се подготвя за празник, а символично „облича“ своята памет и идентичност.

В навечерието на Гергьовден Якоруда се превръща в пъстра галерия на домашното майсторство, където всяка тъкан разказва своя история. Атмосферата е едновременно тържествена и жива – смесица от традиция, общност и очакване на един от най-светлите български празници.

На самия Гергьовден градът вече е напълно потопен в празника. Денят започва с тържествени литургии и събирания на хората, а по-късно площадите се изпълват с музика и народни хора. Семействата се събират около трапези, на които традиционно присъства агнешко месо, а празничната атмосфера обединява целия град.

В този ден Якоруда не просто отбелязва празник – тя живее в ритъма на своята традиция. От цветните килими по къщите до оживените площади, всичко напомня за връзката между хората, земята и обичаите, предавани през поколенията.

Празнична програма:

Община Якоруда организира двудневна празнична програма по повод Гергьовден, която ще се състои на 5 и 6 май на централния градски площад. Акцент в честванията ще бъде местният обичай топене на белези, съобщиха от общинската администрация.

Програмата започна още на 5 май от 18:00 часа с тържествен водосвет за здраве и благоденствие, както и приветствие от кмета на общината Мехмед Вакльов. След това бе пресъздаден традиционният ритуал топене на белези, при който се събират цветя и билки и се поставят в медни съдове с вода под звуците на обредни песни.

На 6 май от 19:00 часа ще се състои изваждане на белезите – обред, свързан с наричания и гадания за здраве и женитба. След ритуала ще започне концерт на оркестър „Мерак“ от Банско.

От Община Якоруда посочват, че целта на събитието е да се възродят и съхранят местните ритуали и традиции.