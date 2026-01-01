Нека имаме кураж да се изправим срещу злото в самите себе си, да победим и по този начин с божията помощ да успяваме във всички дела. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил пред журналисти, по повод празника на св. Великомъченик Георги Победоносец, за Преполовение и за Деня на храбростта и празник на Българската армия.

Днес патриархът възглавява литургия в старинния храм „Св. София – Премъдрост Божия“.

Гергьовден е - традиции и обичаи (ВИДЕО)

„Призвани сме да вършим добро – за това се изисква най-голямо усилие, защото всички ние носим повредата на човешката природа и както Господ ни е казал: „Без мен не можете да вършите нещо“. Тези думи съдържат голяма утеха, защото Господ е с нас във всичко и ни помага. С неговата помощ можем да успяваме във всичко“, каза още българският патриарх.

Той призова на днешния ден „да вземем пример от св. Георги, който е бил един млад мъж, на висок пост в Римската империя, богат човек, но нищо от това не го е спряло да стане верен на Господа Иисус Христос, да има дръзновението да изобличи императора за нечестието, за преследването на християните и след това да има куража и смелостта да претърпи всичко“.