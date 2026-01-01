Служебното правителство ще разгледа на днешното си заседание проект на решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) и свързаните с присъединяването на България изменения, предвижда дневният ред на правителственото заседание. Това съобщиха от правителствената пресслужба.  

Министрите ще обсъдят и проект на решение за одобряване на финансиране на Столичната община за 2026 г., както и проект на решение за финансиране на Министерството на културата за 2026 г.

В дневния ред е и проект на решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесен от министъра на финансите.

Правителството ще разгледа още проект на решение за откриване на Постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО в Париж, както и проект за утвърждаване на споразумение между България и Кралство Нидерландия за обмена и взаимната защита на класифицирана информация.

Сред точките е и проект на решение за изплащане на обезщетения по решения на Европейския съд по правата на човека по делата „Станев и Български хелзинкски комитет срещу България“ и „Костова и други срещу България“.

