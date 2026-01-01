В сряда, 6 май, ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток.

Максималните температури ще бъдат предимно между 23° и 28°, в София – около 25°.

Обрати във времето през следващите дни: слънце, но и дъжд с гръмотевични бури

В планините ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще си развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. По високите части вятърът ще е от север-северозапад, но след обяд ще се ориентира от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 22°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

