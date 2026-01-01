Президентът Илияна Йотова посрещна младежи от гвардейски отряди и доброволци в институцията на държавния глава. Лекар доброволец към младежки гвардейски отряд предложи брак на любимата си в Гербовата зала.

Държавният глава поздрави годениците и им подари сватбени чаши. За мен това е един от най-щастливите мигове – в Гербова зала двама млади, прекрасни българи се врекоха във вечна любов. Чакаме сватба, каза им Йотова.

Преди това пет ученически отряда – от градовете Елин Пелин, Монтана, Пирдоп, Пещера и Враца, и един студентски отряд от Бургас връчиха на президента Йотова своите клетвени обещания.

Пред герба и пред знамето днес вие ще положите клетва в най-светлия ден – денят на българската храброст, денят на Българската армия, заяви държавният глава. Вие сте избрали още отсега да служите на България, обърна се тя към младите гвардейци. Като сте облекли тези прекрасни червени униформи, в които има толкова смисъл, толкова много история, вие вече сте сложили клетвата пред Родината, отбеляза Йотова. Президентът им пожела да бъдат достойни българи, да обичат България и където и да отидат, да носят самочувствието на една древна история, на древна държава, която има не една и две славни битки, която няма предадено българско знаме.

Президентът Йотова отличи с дипломи млади гвардейци и доброволци, които подкрепят дейността на отрядите. След това дойде и предложението за брак.

Двамата влюбени – д-р Тодор Пепелов-младши и Добринка Сбиркова, които се сгодиха в Гербовата зала, казаха пред журналисти, че още не са избрали дата за сватбата. Пазих го в тайна от нея, тя не знаеше за предложението, каза Тодор, а любимата му разкри изненадата си от предложението за брак и липсата на колебание да приеме годежния пръстен.

Тодор разказа, че се е решил на тази стъпка, докато участвал в младежките гвардейски отряди като доброволец. Тогава прекарал доста време далеч от нея и осъзнал, че не иска да има такива дни. Тогава изникна тази възможност, бяхме поканени в президентството за празника, споменах на организаторите и те харесаха идеята за предложението, добави той.

Двамата се запознават в спешното отделение. Докторът от спешното ми каза, че най-хубавата сестра сега ще дойде да ми вземе кръв. Аз се обръщам и той влезе, стана ми толкова смешно, че за първи път не припаднах, когато ми вземат кръв, разказа Добринка. Емоцията в Гербовата зала беше много силна, да застана пред герба и знамето на Република България беше страхотно. Много съм благодарна, че имах честта, особено за предложението – веднъж в живота беше, каза още тя.

Един от отличените с грамоти млади гвардейци – Самуил Щерев, посочи, че в ръцете си държи едно признание от президента за приноса, който дават като гвардейци и доброволци към Сдружение „Младежки гвардейски отряди“. Гвардеец съм вече пет години, почти съм накрая на своята кариера като ученически гвардеец, а съм доброволец вече от три години, каза той. Младият гвардеец добави, че иска да работи с хора и като журналист, но сред младите гвардейци има и хора, които са готови да се включат в българските въоръжени сили.